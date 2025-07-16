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Sultangazi'de orman yangını! Vatandaşlar tahliye edildi

Sultangazi'de Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman içerisinde bulunan vatandaşlar tahliye edilerek, alana girişler kapatıldı.

Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Sultangazi'de orman yangını! Vatandaşlar tahliye edildi - Resim: 0

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