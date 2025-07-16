Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Durum fena alevler hızla yayılıyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Alevler rüzgarın etkisi ile hızla ilerliyor. Öte yandan Ayvacık ilçesinde dün başlayan yangın da devam ediyor. Tekirdağ Valisi Recep, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını söyledi. 4 mahalle tedbir amacı ile tahliye edildi.
Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:
"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."
Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı. Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.