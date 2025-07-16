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Yeni transfer Mourinho'yu çıldırttı iddiası için açıklama geldi

Yeni transfer Mourinho'yu çıldırttı iddiası için açıklama geldi

Sezon öncesi hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın kampa katılmadığı iddia edildi. Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamada ise çıkan haberler yalanlandı.

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Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kiraladığı Jhon Duran'ın antrenmana çıkmadığı iddia edildi.

Yeni sezon hazırlıkları için Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe'de 20 yaşındaki Kolombiyalı golcü, kampa henüz katılmadığı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun bu duruma çok sinirlendiği belirtildi.

"SONUÇLARINA KATLANMASI GEREKİR"

Marca'da yer alan habere göre Jhon Duran'ın antrenmanda yer almaması Jose Mourinho'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanarak "Bu saygısızlık! Burada kurallar net. Kurallara uymayanların sonuçlarına katlanması gerekir. Geldiğinde, ortaya çıkarsa, onunla konuşacağız" dediği iddia edildi.

FENERBAHÇE'DEN YALANLAMA GELDİ

Fenerbahçe Medya ve İletişim Yöneticisi Alper Yemeniciler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıkan haberleri yalanlayarak şu ifadeleri kullandı: 

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho’nun yabancı basında futbolcumuz Jhon Duran ile ilgili söylediği iddia edilen sözler bütünü ile yalandır. Hocamızın bu konuda bir açıklaması olmamıştır. Oyuncumuz akşam saatlerinde takımımızın Algarve kampına katılmak üzere Portekiz’e ulaşmıştır"

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