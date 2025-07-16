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Trump'tan sert çıkış! Kendi seçmenine rest çekti: İstemiyorum

Trump'tan sert çıkış! Kendi seçmenine rest çekti: İstemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein dosyasını gündemde tutan Cumhuriyetçilere sert tepki göstererek, "Desteğinizi istemiyorum" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Epstein dosyasıyla ilgili Demokratların söylemlerini dikkate alan bazı Cumhuriyetçileri sert şekilde eleştirirken, onlardan "eski destekçilerim" şeklinde bahsetti.

CUMHURİYETÇİLERE 'GEÇMİŞTEKİ DESTEKÇİLERİM' DEDİ

Epstein dosyası hakkında daha fazla bilgi talep eden destekçilerini hoş karşılamadığını ifade eden Trump, bu konuda yaşanan tartışmayı Demokratlar tarafından yürütülen bir "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi.

Trump, şeffaflık çağrısında bulunan Cumhuriyetçilerle ilgili, "Geçmişteki destekçilerim bu saçmalığa balık gibi atladılar." sözleriyle tepki verdi.

'EPSTEİN DOSYALARINI GÜNDEMDE TUTAN CUMHURİYETÇİLER, DEMOKRATLARIN İŞİNİ YAPIYOR'

ABD Başkanı, "Ülkemizin tarihindeki herhangi bir başkandan daha fazla başarı elde ettim ve bu insanların, sahte haberler ve başarıya aç Demokratların güçlü teşvikiyle konuşmak istediği tek şey Jeffrey Epstein aldatmacası." diye ekledi.

Epstein dosyalarını gündeminde tutan Cumhuriyetçilerin "Demokratların işini yaptığı" değerlendirmesinde bulunan Trump, artık onların desteğini istemediğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, hükümetin Epstein dosyaları hakkında daha fazla bilgi yayınlamasını istemişti.

Trump'ın iki sadık destekçisi olan aşırı sağcı aktivist Laura Loomer ve Temsilciler Meclisi üyesi Lauren Boebert bu konuda özel yetkili bir savcının atanması çağrısında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da, Epstein dosyasına ilişkin belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, bu konuda Başkan Trump'tan farklı bir yaklaşım ortaya koymuştu.

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