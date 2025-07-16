İsrail'in saldırısı sonrası Türkiye ve ABD'den kritik Suriye adımı!

İsrail savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı'na düzenlediği saldırının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

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İsrail savaş uçakları, Suriye'deki Dürzileri koruma" bahanesiyle Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı girişini ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesini vurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırı sonrası ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarıyla ilgili diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile İsrail'in artan saldırıları ve risk yaratan eylemlerini görüştü.

SALDIRI SONRASI ABD İLE İLK GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Barrack ile yaptığı görüşmede İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırılarının ve Suriye'nin güneyindeki çatışmaların durdurulması gerektiğini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile yaptığı görüşmede, İsrail'in bölgede istikrarsızlık yaratmayı hedefleyen saldırıları değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye'ye yönelik saldırıların bu ülkede istikrarın tesisi amacıyla atılmış adımlara zarar verecek nitelikte olduğu ve bu saldırgan eylemlerin bir an önce sonlandırılması gerektiği kaydedildi.

ÜRDÜN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail’in artan saldırıları ve bölgesel düzeyde risk yaratan eylemleri ele alındı. Suriye’yi hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nın nizamiyesine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırına takviye kuvvetlerin gönderildiği bildirmişti.

Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilmemesi durumunda saldırıların süreceği kaydedilmişti.