Suriye İçişleri Bakanlığı kaynakları, "Süveyda'da ateşkes sağlandı, güvenlik kontrol noktaları konuşlandırıldı ve şehir eyalete entegre edildi" dedi.

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Suriye'den ateşkes haberi geldi. Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmalar, dört gündür devam ediyordu.

Bugün ise İsrail, Dürzileri de bahane ederek Şam'a peş peşe saldırı düzenledi. Bu saldırılar sürerken, bölgede bir gelişme daha oldu.

ATEŞKES SAĞLANDI

Süveyda’da ateşkes sağlandı. Yapılan anlaşma kapsamında, güvenlik kontrol noktaları kurulacak ve şehir tamamen devletin kontrolüne geçecek.

"DEVLETLE TEMAS KURDUK"

Dürzi Toplumu’nun Ruhani Lideri Yusuf Cerbu da yaptığı açıklamada, "Süveyda’daki acı olayların ardından devletle temas kurduk ve bir anlaşmaya vardık." dedi.

ANLAŞMANIN ANA MADDELERİ

Süveyda'nın devletin yapısına tam entegrasyonu ve tüm kurumlarının yeniden faaliyete geçirilmesi,

Tüm vatandaşların haklarının adalet ve eşitlik ilkelerine göre güvence altına alınması,

Yaşanan ihlallerin araştırılması için bir gerçekleri araştırma komisyonu kurulması, zarar görenlere tazminat ödenmesi,

Şam–Süveyda yolunun güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların korunmasının devletin sorumluluğunda olması,

Ordunun kışlalarına çekilmesi, iç güvenlik görevinin ise Süveyda'nın subayları ve halkından oluşan güvenlik güçlerine devredilmesi,

Ağır silahların İçişleri ve Savunma Bakanlıklarıyla iş birliği içinde düzenlenmesi ve devlet dışı silahlı yapıların sonlandırılması.