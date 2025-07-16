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Trump, Fed başkanı Powell'ı görevden alacak mı?

Trump, Fed başkanı Powell'ı görevden alacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının pek olası olmadığını bildirdi. Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını da sözlerine ekledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, basın mensuplarının, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı düşünüp düşünmediğine dair sorularını yanıtladı.

'ÇOK ENDİŞELİYİZ'

Powell'ın faizleri indirmekte geç kaldığını, bu yüzden de lakabının "çok geç" olduğunu belirten Trump, "Hiçbir şey yapmayı planlamıyoruz. Çok endişeliyiz." diye konuştu.

Trump, Powell'ın berbat bir iş çıkardığını, ancak neyse ki gelecek aylarda bir değişiklik yapacaklarını belirterek, Fed başkanının görev süresinin dolacağına işaret etti.

'POWELL'I GÖREVDEN ALMAK PEK OLASI DEĞİL'

Powell'ı kovma fikrini masadan kaldırmadığını dile getiren Trump, "Hiçbir şeyi masadan kaldırmıyorum ancak dolandırıcılık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmadığı sürece bunun pek olası olmadığını düşünüyorum." dedi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın, Oval Ofis'te Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilere, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almasının gerekip gerekmediğini sorduğu, temsilcilerin de bu fikre destek verdiği öne sürülmüştü. Haberlerde, bazı temsilcilerin, Trump'ın bunu yapacağını söylediğini belirttiği aktarılmıştı.

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