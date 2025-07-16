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'Köylü Kızı Zeynep' adıyla TBMM önünde gözyaşı dökmüştü: Oyuncu olduğu ortaya çıktı

'Köylü Kızı Zeynep' adıyla TBMM önünde gözyaşı dökmüştü: Oyuncu olduğu ortaya çıktı

'Köylü Kızı Zeynep' zeytinlikleri korumak için TBMM kapısı önünde gözyaşları döktü' başlığıyla servis edilen haberdeki şahsın, bir ajansta oyuncu olarak kayıtlı olduğu öğrenildi.

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13 Haziran 2025'te TBMM'ye sunulan ve zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören yasa teklifine karşı düzenlenen protestolar sırasında, çevre illerden gelen köylüler, bu yasanın tarım arazilerini, ormanları ve zeytinlikleri yok edeceğini savunarak Ankara'da eylem yaptı.

Eylem sırasında, basın mensuplarına kendini 'Köylü Kızı Zeynep' adıyla tanıtan bir kadın, gözyaşları dökerek konuşma yaptı.

"KÖYLÜ KIZI ZEYNEP'İM BEN"

Zeynep isimli kadın konuşmasında, "Dedim ya benim adım Zeynep, köylü kızı Zeynep'im ben. Başka bir ünvanım yok, başka bir sıfatım yok. Köylüyüm ben." ifadelerini kullandı.

KÖYLÜ KIZI ZEYNEP, OYUNCU ÇIKTI

Ağlayarak basın mensuplarının mikrofonlarına bu konuşmayı yapan Zeynep'in, bahsettiği 'köylü kızı' olmadığı kaydedildi.

'Masalsı güzellikte bir köyden' geldiğini belirten Zeynep'in, bir oyunculuk ajansına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Zeynep'in fotomodellik, sinema, dizi ve klip oyunculuğu gibi meslekler icra ettiği ortaya çıktı.

Yaptığı konuşma sırasında tutamadığı gözyaşlarının, oyunculuğunun bir parçası olduğu ise, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

'Köylü Kızı Zeynep' adıyla TBMM önünde gözyaşı dökmüştü: Oyuncu olduğu ortaya çıktı - Resim: 0

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