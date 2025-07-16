36 birinci iddiası çöktü! Nevşin Mengü resmi verileri açıkladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran “Bir okuldan 36 birinci çıktı” iddiasına gazeteci Nevşin Mengü son noktayı koydu.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynaklarına dayandırdığı verileri paylaşan Mengü, kamuoyunu meşgul eden bu şaibe iddialarını yalanladı. Gerçek listeye göre, Bursa’da sadece 20 öğrenci tam puan aldı; iddiaların merkezindeki okuldan ise tek bir öğrenci bile 500 tam puana ulaşamadı.

Mengü’nün paylaştığı resmi listeye göre, LGS’de tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 20 öğrenci Bursa genelindeki farklı okullara dağılmış durumda. Sosyal medyada 36 birincinin çıktığı ileri sürülen imam hatip ortaokulunda ise böyle bir başarı bulunmuyor. Mengü, “Bu okuldan tam puan alan öğrenci yok” diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

İddiaların kaynağı ise bir yanlış anlamaya dayanıyor. Mengü’nün açıklamasına göre, okul müdürünün yaptığı kutlama paylaşımında aslında Türkiye genelinde imam hatiplerden çıkan başarılı öğrenciler listelenmişti. Ancak bu paylaşım, sadece o okuldan çıktığı yönünde yorumlanarak kamuoyunda büyük bir yankı yarattı.