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HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Özgür Özel: Kabusunuz olur, rüyanıza girerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun davasının ardından açıklama yaptı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu'nun, bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından yargılandığı, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmayı takip eden ve İmamoğlu ile diğer tutuklu CHP'li isimlere ziyarette bulunan Özel, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kabusunuz olur, rüyanıza girerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kadını çocuğuyla tehdit ediyorlar. Bir gün çıkarım isim isim anlatırım, sen çocuklarının yüzüne bakabilecek misin? Ne sandınız kendinizi? Kabusunuz olur, rüyanıza girerim. Bugüne kadar Özgür Özel'in geçmişten bir şeyi kafayı takıp da yapmadığı bir şey var mı? Ben size mi bırakacağım arkadaşlarımın namusunu, haysiyetini." tepkisini gösterdi.

"Siyasi yasak çıkmamış olması benim için olumlu"

Özel, "İçimiz buruk olarak Silivri'den ayrılıyoruz. Bir gün gelecek Ekrem Başkanımızı ve arkadaşlarımızı alacağız, iktidara doğru yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.O güne kadar da büyük bir kararlılık, ümit ve inatla adaleti talep etmeye devam edeceğiz. Bugün Akın Gürlek'in kendi kendine mağduriyete aslında geçit vermedi. İmamoğlu hedef gösterme yönünden beraat etti. Aslında siyasi yasak getirme üzerine niyetlenilen bu mevzuda siyasi yasak meselesi ileri zamanlara kaldı. Bu kadar organize bir kötülüğün içinde bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu." dedi.

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