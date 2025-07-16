Yunanistan'da tatil yapan Hasan Cemal hastaneye kaldırıldı

Tatil için Yunanistan'a giden gazeteci Hasan Cemal, burada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı attığı belirtilen Cemal, Türkiye'ye sevk edilecek.

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Yaptığı açıklamalarla geçmişte sık sık gündem olan gazeteci Hasan Cemal, bu kez sağlık durumuyla gündeme geldi.

Yunanistan’ın Leros Adası’nda tatil yapan Cemal, aniden rahatsızlandı. Cemal, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BEYNİNE PIHTI ATTI

Ancak doktorlar Cemal’in beynine pıhtı attığından şüphelenirken, adadaki hastanede gerekli MR cihazının bulunmadığı öğrenildi.

BODRUM'A SEVK EDİLECEK

Sözcü gazetesinin haberine göre, durumu yakından takip edilen gazetecinin gerekli tedavi için Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

HASAN CEMAL KİMDİR

1944 yılında doğan Hasan Cemal, uzun yıllar Cumhuriyet, Sabah ve Milliyet gibi gazetelerde görev yapmıştır.

Özellikle 1915 olaylarına dair sözde "soykırım" ifadesini kullanması ve özür dilemesiyle dikkat çekmiştir.

PKK röportajları ve siyasi yazıları sebebiyle eleştiriler almıştır.