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Özgür Özel yine medyayı hedef gösterdi! TGRT'ye demediğini bırakmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kartal’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, muhalefet etkinliklerini ekranlarına taşımayan televizyon kanallarına ve medya kuruluşlarına sert eleştiriler yöneltti.

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Özellikle TGRT’yi hedef alan Özel, manipülasyon ve yalan haber suçlamasında bulundu.

“Bu meydanı vermeyen yandaşların hiçbirini izlemiyoruz,” diyen Özel, TGRT için, “Her türlü manipülasyon orada, yalan haber orada, iftiracı orada. Sürekli Atatürk’ün partisine kara çalmaya çalışan TGRT çıkmış, millî yayıncılık yapıyormuş,” ifadelerini kullandı.

''Sakın ha bakmayın!''

TGRT’nin sahibi Mücahid Ören’i de hedef alan Özel, “Kardeşim, buranın sahibi Mücahid Ören Amerika vatandaşı değil mi? Bu Mücahid Ören mi millî?” diyerek medya sahipliği üzerinden eleştiride bulundu.

Özel, seçmenlerine da çağrı yaparak, “Sakın ha, merak edip de ne diyor bunlar diye bile bakmayın,” dedi. Açıklamaları miting alanında toplanan kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

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