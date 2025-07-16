Saraybosna’da “Zaferin Adı Türkiye” paneli düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında yurt dışında dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da anlamlı bir etkinliğe imza attı. “Zaferin Adı Türkiye” başlığıyla düzenlenen panelde, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve Türk milletinin demokrasi uğruna verdiği mücadele ele alındı.
Etkinlikte, 15 Temmuz gecesi yaşananlar ve sonrasında Türkiye’de yaşanan toplumsal dayanışma süreci uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Panel, Türkiye’nin demokrasi kararlılığını ve milletin direnişini dünyaya anlatma amacı taşıyor.