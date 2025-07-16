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Ahmet Hamdi Çamlı'dan İlber Ortaylı şoku! İ nokta Ortaylı denen ukala hoca...

AK Parti eski vekili Ahmet Hamdi Çamlı son dönemde yaptığı açıklamalarla tepkilerin hedefindeydi. Çamlı bu kez İlber Ortaylı için şoke eden ifadeler kullandı. İlber Ortaylı, Ahmet Hamdi Çamlı'nın geçtiğimiz günlerde attığı 'Kanlı 1923 darbesi' twitine bir köşe yazısıyla tepki göstermişti.

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Ahmet Hamdi Çamlı geçen hafta attığı 'Kanlı 1923 darbesi' twiti ile Cumhuriyetin ilanını ima ettiği iddiaları ile gündeme gelmişti. AK Parti'den de tepki alan bu açıklamaların ardından Ahmet Hamdi Çamlı, bu kez İlber Ortaylı açıklamaları ile gündem oldu.

İ nokta Ortaylı denen ukala...
AK Parti eski vekili Çamlı, ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ya 'İ nokta Ortaylı' diye hitap ederek şunları söyledi:

-“İ nokta Ortaylı denen, araştırma özelliği olmadan profesör olduğunu anladığım ukala, söylemediğim 'Cumhuriyete kanlı darbe' dediğim iftira yalanını bana atfetmiş.

-Bu iftira üzerinden kamuoyunda tuttuğu köşe başından beni hedef göstermiş.

-Ekmeğin içini zor yiyecek adam kalkmış beni tehdit etmiş.

- Bir de orduyu da kendilerinin güvencesiymiş gibi değerlendirip hatırlatarak, aba altından sopa göstermiş.

-Ah ukala hoca ah... Yanarım senin dersine giren o çocuklara zerk ettiğin zehirlere yanarım.

-Bu da kesmemiş ekran ukalası hocamızı. Bir de kendisini gerçek Türk ilan ederek, bizi de Türkiye'de yaşayan bazı zümreler olarak bizi oraya itelemiş. Vay vay güler misin ağlar mısın? Bunlar malın sahibi biz maraba. 

İLBER ORTAYLI AHMET HAMDİ ÇAMLI İÇİN NE DEDİ?

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet gazetesindeki yazısında Ahmet Hamdi Çamlı'nın 'Kanlı 1923 darbesi' twitiyle ilgili şunları yazmıştı:
-“İş büyüyor. Aynı çevrelerden biri daha bu sıra (A. H. Çamlı), Cumhuriyet’ten, “çamuriyet” diye bahsediyor. Bu süfli mizah merakı yayılma eğiliminde. Bizim Cumhuriyet’in kurucuları, herhangi bir ülkedeki siyasiler, aydınlanmacı entelektüeller veya darbeciler değildir. Büyük bir harbin içinden geçmiş; başarılı meydan muharebeleri ve mevzi savaşlarıyla yurdu işgalden kurtarmış komuta heyeti ve millî direniş hükûmetini teşkilatlandırıp vatanı kurtaran bürokrat ve ileri gelenlerdir. 

-Bu olayın etrafında spekülasyon yaratmak, tarihten, coğrafyadan ve etraftaki âlemden haberi olmayan kasaba diplomalılarının işidir. Bunların bu idealinin arkasında ciddiye alınacak bir inanç ya da ideolojik tutum sahibi olduğunu sanmıyorum. Tutumlar değişiktir. İstediklerine Türk toplumunu sürüklerlerse doğacak kaos hiç şüphesiz herkesi etkiler ama en çok kendilerini mahveder. Bu konuda herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz.”

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