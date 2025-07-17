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En büyük Mars göktaşı New York'ta 5,3 milyon dolara satıldı

En büyük Mars göktaşı New York'ta 5,3 milyon dolara satıldı

Mars'tan geldiği belirtilen ve dünyaya düşen en büyük gök taşı, ABD'nin New York kentinde düzenlenen açık artırmada 5,3 milyon dolara alıcı buldu.

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Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada, 25 kilogram ağırlığındaki gök taşı NWA 16788 için nihai teklif 4,3 milyon dolar olurken, komisyon ve ek ücretlerle birlikte satış fiyatı 5,3 milyon doları buldu.

Sotheby's yetkilileri, söz konusu parçanın Mars kökenli olduğunun özel laboratuvar testleriyle doğrulandığını, kimyasal bileşiminin 1976'da Mars'a inen Viking uzay sondası tarafından incelenen örneklerle eşleştiğini belirtti.

Sotheby's Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton ise 5,3 milyon dolara satılan gök taşına dair yaptığı açıklamada, "Bu parça, Mars'tan gelen en büyük meteorit ve şimdiye kadarki en kapsamlı örnek. Önceki en büyük parçanın iki katından fazla." dedi.

Nijer'in Sahra Çölü bölgesinde bir gök taşı avcısı tarafından 2023'te keşfedilen kayaç, dev bir asteroidin çarpması sonucu Mars yüzeyinden koparak yaklaşık 225 milyon kilometre yol katedip Dünya'ya ulaşmıştı.

Uzmanlar, gök taşının Mars yüzeyinden bir asteroit çarpmasıyla fırlatıldığını, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle bazı bölgelerinin cama dönüştüğünü belirtiyor.

NWA 16788'un Dünya atmosferine giriş sırasında oluşan camımsı dış kabuğun, bu yolculuğun izlerini hala taşıdığı kaydediliyor.

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