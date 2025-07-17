CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı.

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CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16 Temmuz 2025 Silivri'de yapmış olduğu basın açıklamasında Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı C.C.S.’ya yönelik sözleri nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel başkanı Özgür Özel hakkında 16/07/2025 tarihinde ilimiz Silivri içerisinde yapmış olduğu basın açıklamasında Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Cahit Cihad Sarı’ya yönelik sözlerine nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca adı geçen şahsın bu söylemlerinden sonra Cumhuriyet Savcımızı hedef alan sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara yönelik ayrıca soruşturma başlatılmıştır."