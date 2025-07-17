Emeklilikte yeni sistem geliyor! Bakan Şimşek sinyalini verdi: Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilikte yeni sisteme geçileceğinin sinyalini verdi. Şimşek "Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı” ifadelerini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilikte yeni sisteme geçileceğinin sinyalini verdi.

Bakan Şimşek, AK Parti’nin hafta sonu Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği istişare toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"FARKLI PRİM GÜNLERİ OLANLAR AYNI MAAŞI ALMAMALI'

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Şimşek, “Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı” diye konuştu.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemi ile ilgili çalışma yapıldığını, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söyledi.