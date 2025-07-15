Emeklinin zamlı maaşları yatıyor! İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025’in ikinci yarısında maaşlarına yüzde 16,67 oranında zam alacak. En düşük emekli aylığı ise Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 16.881 TL olarak güncellendi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar? İşte, tahsis numarasına göre 4A,4B, 4C emekli maaşı 2025 Temmuz zammı hesaplama tablosu...
Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı düzenlemelerinde Temmuz 2025 dönemi için net zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yansıtılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELDİ
Zam kararının ardından en düşük emekli aylığı da yeniden düzenlendi. Daha önce 14.469 TL olan en düşük maaş, yüzde 16,67’lik artışla birlikte 16.881 TL’ye yükseldi. Yapılan düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda onaylandı ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KÖK MAAŞ ÜZERİNDEN HESAPLAMA YAPILIYOR
Emekli maaşlarına yapılan zamlar, kök maaşlar üzerinden hesaplanıyor. Emekliler, e-Devlet sisteminde yer alan "Emekli Aylık Bilgisi" sekmesinden kendi kök maaşlarını görüntüleyebilir. SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki tüm emekliler, ilgili alandan zamlı maaşlarını öğrenebilir.
"EMEKLİ MAAŞIM NE KADAR OLDU?" İŞTE ÖRNEK HESAPLAMALAR
Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan yüzde 16,67’lik artış sonrası örnek zamlı maaş hesaplamaları şu şekilde: