Emeklinin zamlı maaşları yatıyor! İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

Her yıl iki kez yapılan emekli maaşı düzenlemelerinde Temmuz 2025 dönemi için net zam oranları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 16,67 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Aynı dönemde memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15,57 oranında artış yansıtılacak.