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Özgür Özel'in Yusuf Tekin için Yüce Divan sözüne AK Parti'den tek cümlelik yanıt

Özgür Özel'in Yusuf Tekin için Yüce Divan sözüne AK Parti'den tek cümlelik yanıt

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, LGS sınav sonuçlarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Yüce Divan'da yargılanacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Sen ilk önce partini rüşvetçilerden temizle…" diye yanıt verdi.

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LGS sınav sonuçlarıyla ilgili muhalefetin iddialarını Milli Eğtim Bakanı Yusuf Tekin'in yalanlamasına rağmen tartışmalar sürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Kartal'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde sert sözlerle Tekin'i hedef aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili açıklamaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Özel, "Hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor. Hiç yuhalamayın, bu da Kartal sözü olsun canlı yayında. Bütün Türkiye'nin önünde. Yusuf Tekin, o Yüce Divan kurulacak, Yüce Divan'da yargılanacaksın. Çocukların babasının alın terini çaldınız ama çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz, hesabını Yüce Divan'da vereceksiniz, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Özel'in Yüce Divan tehdidine AK Parti'den yanıt gecikmedi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel'in açıklamasına tepki gösterdi. İnan, "Sen ilk önce partini rüşvetçilerden temizle…" diye yanıt verdi.

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