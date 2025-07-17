Ankara kulisleri hareketlendi, böylesi ilk kez oldu! Olay kabine iddiası

Kabine toplantısı alışılmışın dışında olarak ilk kez perşembe günü yapılacak. Bu durum Ankara kulislerini de hareketlendirdi. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlarla yemek yiyeceği de iddialar arasında yer aldı. Bu yemeğin ise bazı bakanlar için 'veda yemeği' olacağı değerlendirildi. İşte tüm detaylar...

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Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılacak. Toplantının ilk kez perşembe günü yapılması ise Ankara kulislerini hareketlendi. Toplantının perşembe günü yapılacak olması bazı bakanlıklarda değişiklik olabileceği yönünde değerlendirildi.

"Kabine için kritik 3 gece"

Konuyla ilgili olarak gazeteci Osman Diyadin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Kabine'de değişiklik iddialarını gündemine taşıyan Diyadin "Kabine için kritik 3 gece" dedi. Devamında ise "'Kabine ne zaman değişecek?'sorusunun cevabı için kritik 3 gün 3 gece diyelim! Çünkü; bu hafta kabine değişikliği olmaz ise değişiklik Ekim ayına kalır. Neden mi; TBMM 24 Temmuz’da tatile giriyor! Yeni bakanların yemin etmesi için TBMM açık olmalı!" ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısının perşembe günü planlanmasının ardından Diyadin bir paylaşım daha yaptı. Diyadin paylaşımında şunları söyledi:

"Ve.. Cumhurbaşkanı Erdoğan alışılmışın dışında ilk kez perşembe günü Bakanlar Kurulunu topluyor. Toplantı sonrası birlikte akşam yemeği yeneceğide söyleniyor. Bu neyin işareti! Bakanlar Kurulunda beklenen gün geldi mi? Cuma akşamı yeni kabineyi bekleyebiliriz mi? Bence geldi!.." dedi.

Diyorum ki.. Yüzde 51 Perşembe gecesi..

Diyadin konuyla ilgili olarak yaptığı bir diğer paylaşımda da şu ifadelere yer verdi:

"Diyorum ki.. Yüzde 51 Perşembe gecesi.. Yüzde 49 Cuma gecesi.. Yeni Kabine.. Perşembe - Cuma gecesi resmi gazeteyi bekleyelim… Yarın akşam (Perşembe) kabine değişirse Cuma TBMM’de yeni bakanlar yemin eder… Cuma akşamı değişirse Pazartesi günü yemin ederler..

Yani yarınki (Perşembe günkü) saat 15.30’da başlayacağı bütün bakanlara tebliğ edilen bakanlar kurulu toplantısı bazı bakanlarla veda toplantısı ve sonrasında akşam yemeği olacak gibi duruyor.

Yeni bakanlar kurulu kadrosu hazır

Yani.. Yani kabine için kritik saatler başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bakanlar kurulu kadrosu hazır. Neden mi uzun bayram tatilinde hazırlığı yaptı. İsrail-İran savaşı çıkınca erteledi… O zaman sonra bugünleri geldi.

Çok, çok sürprizler olabilecek

Peki nasıl bir değişim olabilir.. Çok, çok sürprizler olabileceği yeni bakan isimlerinin gündeme bomba gibi düşeceği söyleniyor… Edindiğimiz istihbaratlar var ama yazmak doğru bir yaklaşım olmaz… Çünkü sadece istihbarat/kulis… Fakat şunu söyleyebilirim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtemel yarın veya Cuma açıklayacağı söylenen kabine değişikliğinde o bakanlar kurulu ile girecektir"