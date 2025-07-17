CHP lideri Özel'in boykot çağrısına Aslı Baykal'dan tepki: Milli Eğitim Bakanımızın anlatım şekli ile...

Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel'in medyaya boykot çağrısını sert sözlerle eleştirdi. Baykal, "Milli Eğitim Bakanımızın anlatım şekli ile yaklaşmak gerekiyor bunlara." ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, Kartal'da yaptığı konuşmada medyaya boykot çağrısı yaptı. "Bu meydanı yayınlayanlar var bir de Kartal'a sırtını dönenler...Hepimizin vergileri ile çalışan bu meydanı görmeyen TRT var, TRT'yi boykot ediyoruz.

Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Albayraklar, Demirören, Turkuvaz Medyayı bu meydanı vermeyen hiçbirini izlemiyoruz. Hele var bir TGRT. Her türlü yalan haber orada. Sürekli Atatürk'ün partisine kara çalmaya çalışan TGRT çıkmış milli yayıncılık yapıyormuş." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'e Aslı Baykal tepki gösterdi. Baykal, "Milli Eğitim Bakanımızın anlatım şekli ile yaklaşmak gerekiyor bunlara" dedi şunları kaydetti:

"Ben de öyle yapmaya çalışıyorum gerçi ama asıl hedefleri; sadece kendilerini dinleyen iyi niyetli insanları aldatmak olduğu için yalan yanlış, desteksiz konuşup Sıkı sıkı tembihliyorlar; yalnızca bizim sesimiz olan medyayı takip edin, öbürlerini boykot edin diye.

Özgürlük ve eşitlik köylerine uğramıyor, hayalleri medyanın tek ses olması, hepsinin kendi taraflarında olması. Darbe dönemleri gibi. Bunca yalan dolanı başka nasıl yutturabilirler?"