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'İkinci Cumhuriyet fikri' gerçekte kimin? Şamil Tayyar'dan Uğur Dündar'a cevap

'İkinci Cumhuriyet fikri' gerçekte kimin? Şamil Tayyar'dan Uğur Dündar'a cevap

Eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Uğur Dündar'ın bugünkü köşe yazısı hakkında bir 'düzeltme' yaptı ve tarihe not düşelim, kayıtlarda kalsın diyerek bir paylaşım yaptı. Yazısında 'İkinci Cumhuriyet’ fikrinin Abdullah Öcalan’a ait olduğunu yazmış' diyen Şamil Tayyar, X hesabından 'Şaşıracaksınız' diyerek İkinci Cumhuriyet fikrini ilk kez kimin ortaya attığı anlattı.

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Uğur Dündar bugünkü köşe yazısında İkinci Cumhuriyet’ fikrinin Abdullah Öcalan’a ait olduğunu yazdı ve kaynak olarak da Uğur Mumcu'nun bir konuşmasını gösterdi. Dündar'ın bugünkü konuşmasına Eski Partili Şamil Tayyar'dan bir açıklama geldi. X hesabından bir paylaşım yapan Tayyar, "Şaşıracaksınız, ‘İkinci Cumhuriyet’ fikrini ilk kez gündeme getiren kişi, 27 Mayıs askeri darbesinin lideri Cemal Gürsel’dir" dedi. 

İşte Şamil Tayyar'ın X'teki paylaşımı...

Uğur Dündar, bir dönem liberallerin sıkça konuştuğu ‘İkinci Cumhuriyet’ fikrinin Abdullah Öcalan’a ait olduğunu yazmış. Kaynak olarak Uğur Mumcu’nun bir konuşmasını göstermiş.

Çözüm sürecini bu bağlamda tartışmaya açıyor. Şaşıracaksınız, ‘İkinci Cumhuriyet’ fikrini ilk kez gündeme getiren kişi, 27 Mayıs askeri darbesinin lideri Cemal Gürsel’dir. 2 Haziran 1960 tarihli, darbe sonrası ilk kez toplanan Bakanlar Kurulu’nda ‘İkinci Cumhuriyeti kuruyoruz’ demiştir.

Cumhuriyetçi dostlara hatırlatmak istedim, 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadar ‘bayram’ olarak kutlanan 27 Mayısçı darbecilerdir cumhuriyeti numaralandıran, hem de Atatürk adını kullanarak.

Tarihe not düşelim, kayıtlarda kalsın.

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