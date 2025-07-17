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Garanti BBVA, Prim İadeli Hayat Sigortası'nı mobil uygulama üzerinden erişime açtı

Garanti BBVA, Prim İadeli Hayat Sigortası'nı mobil uygulama üzerinden erişime açtı

Garanti BBVA Emeklilik, "Prim İadeli Hayat Sigortası" ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden ulaşılabilir hale getirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Prim İadeli Hayat Sigortası başvuru ve poliçe süreçleri artık mobil uygulama üzerinden tamamlanabiliyor.

Ürün, poliçe sonunda ödenen primleri Amerikan dolarına endeksli olarak geri alma ve vergi avantajından faydalanma imkanı sunuyor.

Garanti BBVA Mobil kullanıcıları yeni özellikle hayat sigortası süreçlerini uçtan uca dijital olarak kolayca tamamlayabiliyor. Prim İadeli Hayat Sigortası ile seçilen pakete göre aylık minimum 50 dolardan başlayan ödemelerle birikim yapmak mümkün hale geliyor.


Ürün poliçe süresi boyunca vefat teminatıyla finansal güvence sağlarken, sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatıyla dolara endeksli olarak iade etme özelliğiyle dikkati çekiyor.


Ortalama yüzde 27'ye varan vergi avantajı sunan ürün, hem bugünü güvence altına alıyor hem de geleceğe yatırım imkanı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden sunarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu güvenceye daha hızlı ve kolay şekilde ulaşmalarını sağladıklarını belirtti.

Koca, hedeflerinin, "Radikal Müşteri Perspektifi" yaklaşımı doğrultusunda, uçtan uca dijitalleşmeyle sundukları hizmetlerde müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerimiz artık Prim İadeli Hayat Sigortası işlemlerini avantajlı koşullarla dakikalar içerisinde dijital olarak tamamlayabilecek. Dijitalleşmenin sunduğu avantajları sigortacılık deneyimine entegre etmeye ve daha fazla insanı finansal güvenceyle buluşturmaya devam edeceğiz."

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