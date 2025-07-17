İsrail için Ahmet Şara'dan flaş açıklamalar! Savaşa hazırız deyip duyurdu

SURİYE Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, İsrail'in son saldırıları sonrası kameraların önüne çıkarak önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkat çeken Şara "Ülkemizi karanlıktan çıkardı" dedi. İsrail'in savaşı başlatabileceğini ama bitiremeyeceğine vurgu yapan Ahmet Şara, "Kim barış istiyorsa Ahmed Şara hazırdır, kim savaş istiyorsa Ebu Muhammed el-Culani hazırdır. Biz savaştan korkanlardan değiliz" dedi.

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İSRAİL'in dün düzenlediği şoke eden hava saldırıları sonrasında Suriye'de kameralar önüne ikinci kez çıkan Suriye Geçiş Dönemi Başkanı Ahmed Şara, önemli açıklamalar yaptı. İsrail'i Suriye içerisinde "fitne çıkarmaya çalışmakla" suçlayan Şara "Şu an karşımızda iki seçenek var: Ya İsrail'le yüzleşeceğiz ya da iç cephemizi düzelteceğiz" dedi.

Türkiye'ye teşekkür

Konuşmasında Türkiye'nin rolüne değinen Ahmed Şara, hem geçmişten gelen desteğe hem de son arabuluculuk sürecine vurgu yaptı, "Bu arabuluculuk, ülkeyi bilinmeyen bir geleceğin karanlığından çıkardı. Türkiye'nin ve diğer dost ülkelerin desteğiyle, ülkemizin birliği ve istikrarı için el birliğiyle çalışıyoruz" dedi.

Barışta Ahmet Şara savaşta Culani

Ahmet Şara'nın konuşmasında dikkat çeken bölümler vardı. Şara Dürzilere de seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

-Kim barış istiyorsa Ahmed Şara hazırdır, kim savaş istiyorsa Ebu Muhammed el-Culani hazırdır. Biz savaştan korkanlardan değiliz ve hayatımızı savaşta geçirdik.Fakat biz Suriyelilerin çıkarlarını yıkımdan üstün tutuyoruz. İsrail’le savaşmak ya da Süveyda’daki liderlere alan açmak arasında bir tercih yapmak zorundaydık; biz, vatanı korumayı seçtik.

İsrail savaşı başlatır ama bitiremez

- Süveyda’da güvenliği yeniden sağlama çabaları, ancak Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla İsrail’in sabotajından korunabildi. İsrail, savaşı başlatabilir, ama bitiremez. İsrail, eski rejimin çöküşünden bu yana halkımızı bölmek ve ülkemizi bir çatışma alanına çevirmek istiyor. İsrail varlığı, yeni Suriye'de nifak tohumları ekmeye çalışıyor.

Dürzilere sesleniyorum

Süveyda dosyası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Bu konuşmamda, bu milletin dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Dürzi halkımıza sesleniyorum. Suriye asla bölünmenin, parçalanmanın, halkı arasında nifak tohumlarının ekildiği bir yer olmayacaktır.

-Hepimiz bu toprakların ortağıyız ve hiçbir grubun Suriye'nin çeşitliliğine dair bu güzel imajı bozmasına izin vermeyeceğiz."

-Savaştan korkmuyoruz; ancak kaosa sürüklenmemek ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutmak adına en doğru tercihimiz, vatanın birliğini korumak oldu. Suriye, dış güçlerin komplolarına ve başkalarının ihtiraslarına sahne olacak bir deneme alanı değildir. Savunma ve İçişleri Bakanlıkları, İsrail müdahalelerine rağmen istikrarı sağlamayı ve haydut grupları kovmayı başardı.