Dürziler ve Şam arasında anlaşma! Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor

Suriye ordusu, Süveyda şehrindeki güçlerini geri çekmeye başladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise açıklamalarında Dürzi gruplara seslendi ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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Suriye yönetimi ile Dürzi gruplar arasındaki anlaşmanın ardından Suriye ordusu, Süveyda şehrinden kademeli olarak ayrılmaya başladı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ordusu yasa dışı gruplara karşı görevini tamamladıktan sonra devlet ve Dürzi liderler arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca Süveyda'dan çekilmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, Dürzilere yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vereceğini, Dürzilerin devletin koruması ve sorumluluğu altında olduğu ifade etti. Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda'daki güvenlikten yerel grupların sorumlu olacağını belirtti.

Savaştan korkmuyoruz

Şara, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi ve İsrail'i, Suriye'yi yeni bir savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Şara, İsrail saldırılarının Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla durdurulduğunu dile getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı, "Savaştan korkmuyoruz ama Suriye halkının çıkarlarını daha fazla yıkıma tercih ediyoruz." dedi.

Şara, İsrail'in devlet kurumlarını ve sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hükümetin yasadışı grupları dağıtmayı başardığını ve ülkede istikrarı sağladığını belirtti.

"Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri serbest bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir."

İsrail ise Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilme adımlarını takip ettiklerini, sınır hattına takviye güçler göndereceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'ye yeniden tehditler savurdu. Katz, ''mesajın anlaşılmaması durumunda saldırıların dozunun artacağını'' söyledi. Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri serbest bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye'de neler oluyor?

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise geçtiğimiz pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı.

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra dün Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceklerini belirtmişti. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı. Bugün bölgede ateşkes bozulmuş ve hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeninden başlamıştı.

Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.