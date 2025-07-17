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Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu

Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Muharrem İnce’nin partisi kapanıyor. Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, 21-22 Temmuz’daki kurultayda kapatma kararının alınacağını duyurdu.

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2021 yılında CHP'den istifa eden Muharrem İnce tarafından kurulan Memleket Partisi, siyasi hayatına veda etmeye hazırlanıyor. Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, yaptığı açıklamada, partinin feshi için kurultayın 21-22 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kurultayda fesih oylaması yapılacak

Asuman Ali Güven, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz. Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur. Gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”

Açıklamada, partinin kapatılmasının ardından CHP çatısı altında birleşme çağrısı yapıldı.

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