Kulisler hareketlendi! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanacak, değişim olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Öte yandan kulislerde kabinede değişim olacağı konuşulurken, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan "Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde." açıklaması yaptı.

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Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantının ana gündemi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak.

KABİNE DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

Öte yandan kulislerde kabinede bazı bakanların değişeceği de söyleniyordu. TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, aldığı bilgilere göre bugün gerçekleştirilecek toplantıda kabinede değişiklik olabileceğini söyledi. Sözcan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15.30'da kabineye başkanlık edecek. En önemli gündem başlığı Terörsüz Türkiye süreci olacak.

"YENİ KABİNE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN CEBİNDE"

Haber kaynağım bu hafta içinde gelişmeler olabileceğini söylemişti. Bugün kabine toplanıyor. Bugünkü toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine üyelerine bir yemek verecek. Bu bir veda yemeği mi olacak? Göreceğiz. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre yeni kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cebinde.

Bugün veda yemeğini verirse, kabine üyeleriyle, değişecek isimlerle vedalaşma anlamına gelecek. Eğer o yemek gerçekleşirse kaynağım kabine değişikliği ile ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan belki bugün, belki yarın da açıklayabilir' dedi. Biz burada kulis bilgilerini paylaşıyoruz, bazen doğru çıkıyor bazen yanlış çıkıyor. Ancak gelen bilgileri de paylaşmak durumundayız.

Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan, haber kaynağımın verdiği bilgiler doğrultusunda bugün kabinenin ardından bir akşam yemeği verirse, bu değişecek isimlere veda anlamı taşıyor.

Onlara teşekkür edebilir. Bundan sonra yeni yol yürüyeceği isimleri de belki bugün, belki yarın gece açıklayabilir. Biraz da temkin payı bırakıyorum. Zaman zaman aldığımız bilgiler bizi de yanıltabilir.

"GÜÇLÜ SİNYALLER VAR"

Bu sefer çok güçlü sinyaller var. Kaynağım 'Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce haziran ayında kabine değişikliği yapacaktı ancak İsrail ile İran arasında savaşın başlaması nedeniyle erteledi' dedi."