Ray Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi

Ray Sigorta, çalışanlarının refahını, kariyer gelişimlerini ve yaratıcılıklarını destekleyen kurum kültürü ve uygulamaları nedeniyle Great Place to Work Enstitüsü'nün "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, çalışanlarını merkeze alan sürdürülebilir insan kaynakları politikaları, güvene dayalı kurum kültürü ve çalışan gelişimini önceleyen uygulamalarıyla sektöründe öne çıkıyor.

Çalışan deneyimi alanında küresel otorite olarak kabul gören Great Place To Work Enstitüsü, Ray Sigorta'ya “Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025” listesinde yer vererek şirketin başarısını sertifikayla taçlandırdı.

Great Place to Work Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirme, çalışanların kendi kurumlarına dair algıları doğrultusunda ölçümlenen güven endeksi skorları ve kurumun çalışan odaklı uygulamaları göz önünde bulundurularak yapılıyor.

Ray Sigorta, çalışanların fikirlerinin değer gördüğü, yenileşimi organizasyon kültürüne entegre eden ve dijital dönüşümde öne çıkan iş yerlerine Great Place to Work Enstitüsü tarafından verilen "Best Workplaces Innovation By All 2024" listesine de dahil edilmişti.

"İnsanı merkeze koyan bir kurum kültürüne sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, insanı merkeze koyan bir kurum kültürüne sahip olduklarını, çalışanlarının refahını, mutluluğunu ve kariyer gelişimlerini desteklemenin, en temel öncelikleri olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Bu kültürü sadece söylemde değil, günlük iş yapış biçimimize, liderlik yaklaşımımıza ve karar alma süreçlerimize de yansıtarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin En İyi İşverenleri listesinde bir kez daha yer almak, bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi. Gerek ücret politikamızla gerek yan haklar ve çalışan deneyimi konusunda sektörümüzde çıtayı yükseltmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elde ettikleri başarının, insan kaynakları politikalarının yanı sıra tüm yönetim kadrolarının ve her bir çalışanlarının katkısıyla şekillendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Güvene ve şeffaflığa dayalı çalışma ortamımızı daha da güçlendirmeye, çalışan deneyimini her açıdan iyileştirmeye ve kurum içi bağlılığı artırmaya hız kesmeden devam edeceğiz. İşveren markamızın her geçen yıl daha da güçlenmesiyle sadece şirketimizin değil, sektörümüzün de gelişimine katkı sunduğumuza inanıyoruz. Bu ödül, bize doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor."