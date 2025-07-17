Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi

Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Dava, 2 Ekim'e ertelendi.

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Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.

Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki celse olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti.

Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıkmış, adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İki suça sürüklenen çocuğun da "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Mattia Ahmet Minguzzi'yi hayattan koparan SSÇ'ler U.B.(16) ve B.B.(15)'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Geçtiğimiz celse mahkeme başkanının davadan çekilmesiyle davaya yeni bir başkan atandı. Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda sıkı güvenlik önlemleri alınırken, duruşmaya suça sürüklenen çocuklar bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı. Mattia'nın ailesi ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Minguzzi'nin öldürülmesi davası 2 Ekim saat 10'a ertelendi.