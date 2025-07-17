MSB kaynaklarında Suriye açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, işgalci İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanlık kaynakları, İsrail'in saldırılarının bölgeyi tehdit ettiğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları son dönemde yaşanan olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Suriye’deki saldırılarına tepki gösteren MSB kaynakları, “İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir” açıklamasını yaptı.

Bakanlık kaynaklarının açıklaması şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğini sağlamak ve sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasını engellemek maksadıyla, Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör unsurlarına karşı kararlı mücadelesini sürdürmektedir.

Bizim Suriye konusundaki duruşumuz nettir. Toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış güvenli, istikrarlı ve güçlü bir Suriye hedefimizdir. Suriye Yeni Hükümeti ile terör örgütü SDG arasındaki entegrasyon süreci ve son günlerde meydana gelen çatışmalar dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Ülkemiz, Suriye’nin toprak bütünlüğü temelinde, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik her türlü yapıcı süreci desteklemektedir.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları bölgedeki barış ve istikrar adımlarını tehlikeye atmaktadır. Suriye’nin birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılmış bir provokasyondur. İsrail uluslararası hukuku ihlal eden ve bölgeyi kaosa sürükleyen saldırılarına artık bir son vermelidir.

Talep etmeleri durumunda Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadelesine destek olmak için elimizden gelen desteği sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. İsrail’in Suriye’ye gerçekleştirdiği hava saldırılarında Suriye’de bulunan birlik ve personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır"