BIST 10.218
DOLAR 40,28
EURO 46,77
ALTIN 4.309,05
HABER /  GÜNCEL

Yunus Emre Vakfı soruşturması kapsamında Şeref Ateş gözaltına alındı

Yunus Emre Vakfı soruşturması kapsamında Şeref Ateş gözaltına alındı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında yakalama kararı bulunan eski Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu.

Naylon faturalarla yolsuzluk yaptığı iddia edilen Şeref Ateş, mali suçlarla mücadeleye sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratılmasına ilişkin soruşturmada, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş'in, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı belirtildi.

Ateş'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere'de hükümet oy kullanma yaşını düşürüyor
İngiltere'de hükümet oy kullanma yaşını düşürüyor
İsrail saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı
İsrail saldırısı sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı
İsrail ordusu Gazze'de kiliseyi vurdu İtalya'dan sert tepki geldi
İsrail ordusu Gazze'de kiliseyi vurdu İtalya'dan sert tepki geldi
Özel okul fiyatları için yeni adım
Özel okul fiyatları için yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Jae-myung ile görüştü
Lahey’den İsrail’e sert mesaj: Yargılanmaktan kaçış yok!
Lahey’den İsrail’e sert mesaj: Yargılanmaktan kaçış yok!
Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davası ertelendi
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet'ten indirimli bilet kampanyası
"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı
"Tesettürlü mayoya kimse karışamaz" uyarısı
Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu
Memleket Partisi kapanıyor tarih belli oldu
Sakatlık sonrası Neymar'dan Brezilya liginde güzel başlangıç
Sakatlık sonrası Neymar'dan Brezilya liginde güzel başlangıç
Ray Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi
Ray Sigorta "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2025" listesine girdi