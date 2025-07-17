Bankalar artık emekli maaşına bloke koyabilecek! Yargıtay kararı emekliyi yaktı

Emeklilerin maaşlarına haciz ve bloke işlemi yapılamıyordu. Yargıtay'ın son içtihat birleştirmesiyle birlikte emeklilerin maaşlarına kredi borçlarını ödememeleri halinde bloke konacak. Karara göre bankalar bunun için 'onay ve rıza' alacaklar. Kararın sıkıntılı kısmı işte bu nokta. Zira kredi çekerken onay ve rıza vermedikleri taktirde bankaların da krediyi onaylamama hakkı var. Yargıtay kararı gündem olurken, karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Emeklilerin kullandıkları tüketici kredileri nedeniyle bankalar emekli maaşına haciz uygulayamıyor ve maaşa haciz koyamıyordu. Bazı bankalar bu işlemleri gerçekleştirse de bankaya yapılan itirazlar sonucunda bloke ve haciz işlemi ortadan kaldırılıyordu. Yargıtay işte bu duruma ilişkin farklı pencerelerden bakış açısı getirerek içtihatları birleştirme kararı aldı. Bazı Yargıtay üyelerinin itirazlarına rağmen içtihat birleştirme oy çokluğuyla kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emeklinin maaşına bloke konacak

Alınan karara göre tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloke koymasının mümkün olduğu kararlaştırıldı. Bundan sonraki süreçte emeklinin rızasının olması halinde bankalar emeklilerin maaşlarına bloke koyma yetkisine sahip olacak.

Onay vermeyen kredi çekebilecek mi?

Yargıtayın bankalar lehine aldığı kararın sıkıntılı bölümleri var. Kredi çekecek olan emekli onay ve rıza vermediği taktirde bankaların krediyi onlamama ihtimali var. Bir çok bankanın da bunu yapacağı kesin. Paraya ihtiyaç duyan emekli bu durumda mecburen onay ve rıza imzasını atacak.

Emekli maaşının ne kadarına bloke konacak

Emeklilerin kredi sözleşmesi gereğince rıza ve onayının bulunması halinde maaşının ne kadarına el konulacağı da belirsiz. Başka bir deyişle emekli kişi yüksek ödeme tutarına sahip kredi çektiğinde örnek vermek gerekirse maaşı 20 bin lira, kredi taksit ödemesi 23 bin liraysa maaşının tamamına mı yoksa 4'te 1'i kadarına mı bloke konulup konulmayacağı kararda belirtilmediği için bankalar ve emekliler arasında yeni ihtilaflar ortaya çıkacak. Böyle bir durumda da banka istediğini dayatacak.

Kararın gerekçesi sözleşme hürriyeti

Anayasanın temel hak ve ödevler kısmında yer alan "Çalışma ve sözleşme hürriyeti" başlıklı 48'inci maddesinin ilk cümlesi "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir." şeklinde yer alıyor. Buna dayanarak Yargıtay yapılacak sözleşme nedeniyle verilecek rızalar ve onaylarla birlikte emekli maaşlarına bloke konabileceğine hükmetti.

ÖZGÜR ERDURSUN : SİGORTA KANUNU BLOKE KONAMAZ DİYOR SGK uzmanı Özgür Erdursun da kararın emekli için çok sıkıntılı olduğunu söyledi ve sigorta kanunu hatırlattı. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun 93'üncü maddesinde şöyle deniliyor:

-"Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88'inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez."

Emekli bu maaşla krediye muhtaç

Ekonomist İris Cibre de karara tepki gösterdi. En düşük emekli aylığını hatırlatan İris Cibre, "bu insanların kredi kartı borcu yapmaması mümkün mü" diye sordu. Cibre şu twiti attı:

