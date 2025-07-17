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Tokat'ta feci olay! 7 büyükbaş hayvan yangında telef oldu...

Tokat'ta feci olay! 7 büyükbaş hayvan yangında telef oldu...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü. Olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Evyaba Mahallesi'nde Necip Kurtgöz'e ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ,emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki ahıra da sıçradı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucunda yangın söndürüldü.

Tokat'ta feci olay! 7 büyükbaş hayvan yangında telef oldu... - Resim: 0

HEM MAL HEM DE CAN KAYBI YAŞANDI

Yangında ahırda bulunan 7 büyükbaş hayvan öldü, samanlıktaki 500 balya saman, 2 ton arpa ve buğday ile sulama sistemi ve traktör de zarar gördü.

Evyaba Mahallesi Muhtarı Durmuş Er, gazetecilere, yangının çıkış sebebini bilmediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hayvanlarımız, saman balyalarımız zarar gördü. Buğdayımız, damlama sistemimiz vardı. Yani çok büyük zarardayız. Allah belediyemizden razı olsun, bütün ekibiyle burada."

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