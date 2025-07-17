TÜİK tarım verisi şoke etti! Meyve fiyatları yüzde 202 arttı ithali bile rekor kırdı

TÜİK, 2025 Haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre yıllık yüzde 50,31 arttı, aylık yüzde 18,82 arttı. Asıl şok ise meyve fiyatlarında oldu. Meyve fiyatları bir yılda yüzde 202 artış gösterdi.

Abone ol

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,31 arttı, aylık yüzde 18,82 arttı.

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,46 artış gerçekleşti.

Yüzde 202 artış

Tüik verilerine meyve fiyatlarında rekor artış oldu. Artış oranı tabloya yüzde 202.59 olarak yansıdı. Tropikal meyvelerdeki artış oranı ise yüzde 62,91 oldu. En yüksek artışlardan biri de canlı kümes hayvanı ve tavukta oldu, oran yüzde 82.08...