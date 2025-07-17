Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 2 müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığınca, Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye ve bir polis müfettişinin görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir mülkiye müfettişi ve bir polis müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.