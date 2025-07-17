Bir sigara grubuna daha zam! Bir ayda ikinci zam

JTI sigara grubuna, 3 Temmuz'daki zammın ardından ikinci kez fiyat artışı yapıldı.Abone ol
Yüksek enflasyon, artan vergi yükü ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle temel tüketim ürünlerine gelen zamlar durmaksızın devam ederken, sigara fiyatlarında da ciddi artışlar yaşanıyor. Temmuz ayı başında fiyatlarını güncelleyen JTI (Japan Tobacco International) sigara grubu, ay sonuna gelmeden ikinci kez zam kararı aldı.
Peş peşe gelen zamlarla birlikte, sigara kullanıcılarını doğrudan etkileyen fiyat değişiklikleri yeniden gündeme taşındı. JTI grubuna ait sigaralarda en ucuz ürünün fiyatı 82 TL’ye yükselirken, en pahalı sigara 96 TL’ye ulaştı.