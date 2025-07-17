KDK'dan MEB'e özel okul çağrısı: Yeni adım geliyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, özel okullardaki fahiş ücret artışlarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı’na düzenleme yapılması yönünde tavsiyede bulundu. Kararın ilgili kurumlara iletilmesine de karar verildi.

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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir özel okulun 2023 yılında 169 bin TL olan kayıt yenileme ücretini 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için 350 bin TL’ye çıkarması üzerine yapılan başvuruyu karara bağladı. Kayıt ücretindeki fahiş artışın Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatındaki üst sınırın çok üzerinde olduğunu tespit eden KDK, söz konusu okul hakkında inceleme başlatılmasını ve MEB'in özel okullardaki ücretlendirme politikalarına yönelik yeni düzenleme yapmasını tavsiye etti.

2023 yılında çocuğu özel bir okulda öğrenim gören bir veli, 169 bin TL olan kayıt yenileme ücretinin bir sonraki eğitim öğretim yılı için 350 bin TL’ye yükseltilmesine tepki göstererek KDK’ye başvurdu. Velinin şikayeti üzerine yapılan incelemede okulun yalnızca eğitim ücreti kaleminde değil, yemek, servis, kırtasiye, etüt ve takviye kursu gibi eğitim dışı hizmetlerde de ciddi oranlarda zam yaptığı ortaya çıktı. KDK’nin tespitine göre, eğitim dışı hizmetlerin ücretlerinde yüzde 236’ya varan artış uygulandı.

Kararında eğitim ve öğretim hizmetinin anayasal bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayan KDK, bu hizmetin özel sektör eliyle sunulsa bile devletin denetim ve gözetim sorumluluğunun ortadan kalkmadığını belirtti. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

“Eğitim hizmetlerinin ticarileşmesi, kamu hizmeti anlayışıyla çelişebilecek bir duruma yol açmaktadır. Kanun, yönetmelik ve yargı kararlarında da açıkça belirtildiği gibi, eğitim piyasa koşullarının değil; kamu yararının öncelikli olduğu bir alandır. Özel okulların faaliyetleri sadece kazanç sağlamak amacıyla düzenlenemez. Bu durum, Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 12. maddesinde de açıkça yer almaktadır.”

KDK, inceleme sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’na yönelik önemli bir tavsiye kararı verdi. Kararda, özel öğretim kurumlarının hem kademe başlangıç ücretlerinde hem de eğitim dışı hizmet kalemlerinde keyfi ve denetimsiz artışlar yapmasının önüne geçilmesi gerektiği belirtildi. Bu kapsamda MEB’e özel öğretim kurumlarının ücretlendirme sistemine yönelik yönetmelik düzenlemesi yapması tavsiye edildi.