DEM Parti Özgür Özel'i ziyaret etti! 'Özel, barış sürecine desteğini sürdürecek'

Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda parti ziyaretlerini devam ettiren DEM Parti İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

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Terör örgütü PKK'nın silahları yaktığı törenin ardından DEM Parti'nin İmralı Heyeti siyasi parti liderlerini ziyaret etmeye başladı. İlk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden DEM Parti'nin İmralı Heyeti, aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İmralı Heyeti, bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.

Pervin Buldan açıklamalarda bulundu

Görüşmenin ardından Pervin Buldan açıklamalarda bulundu. Buldan görüşme sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı ve her partinin farklı beklentileri olduğunu söyledi. Buldan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"1 saatin üstünde bir zaman sürecinde önemli değerlendirmeler yapıldı barış sürecinin ve aşama aşama devam eden silah imha töreninden sonra geldiğimiz şamalar ama aynı zamanda Meclis’te kurulacak olan komisyon ve buradan beklenen beklentiler ve barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik.

Özel’e teşekkür ediyoruz bizi kabulünden dolayı

Önemli bir toplantıydı çünkü yarın Numan Kurtulmuş’un bütün partilerin grup başkan vekilleriyle sabah kahvaltıda bir buluşması gerçekleşecek. Komisyon öncesi yapılacak bu buluşmanın da önemli olduğunu detaylı bir şekilde değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri farklı beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha değerli tartıştık. Açıkçası Sayın Özgür Özel’in barış meselesine başından beri sunduğu önemli katkılar var. Çok kıymetli. Özel’in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte de hem destek vereceği hem de bu konuda çalışmalara kıymetli şekilde destek sunacağını öğrenmiş olduk. Özel’e teşekkür ediyoruz bizi kabulünden dolayı ama şunu ifade etmek isterim yarın yapılacak olan komisyon toplantısı önemli bir toplantı, buradan çıkacak sonuçları hep birlikte göreceğiz"

Meclis hayati rol oynayacaktır.

Öte yandan heyette bulunan Mithat Sancar da şu açıklamalarda bulundu: "Barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru sağlamlaştırarak yürütme konusunda meclis hayati rol oynayacaktır. Bunun dışında elbette başka alanlarda yaşanan sorunlar da var. Sürecin toplumsallaşabilmesi ve barışın bütün toplumu kapsayacak şekilde yaygınlaşması önemlidir. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması gerekiyor. Bunun için de hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok değerlidir. Barışın yerleşebilmesi toplumsallaşmayla mümkün."

"Toplumsallaşmanın da en önemli araçları hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalardır. Elbette her siyasi partinin, her toplumsal aktörün bu sürece bakışında farklılıklar olabilir. Ama bu kadar zor bir sorunda, 50 yıldır birikmiş acılarla devam eden çatışmada bir çözüme ulaşmak için de olağanüstü gayret sarf etme gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülüğü yerine getirmek de diyalogla bütün siyasi aktörlerin ve toplumsal güçlerin konuşmasıyla olur. Melis zeminde bunun daha yoğun bir şekilde yaşanacağı aşamaya geliyoruz"