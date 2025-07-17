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Kapının önünde oyun oynuyordu! 10 yaşındaki Eymen'in kahreden ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kapının önünde oyun oynuyordu! 10 yaşındaki Eymen'in kahreden ölümü

Çekmeköy'de, apartman bahçesinde oynarken demir kapının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki Eymen Budak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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14 Temmuz'da, babasının kaldığı apartmanın bahçesinde oynayan Eymen Budak'ın üzerine demir kapı devrildi.

Demir kapının altında kalıp ağır yaralanan çocuk, çevredekilerin yardımıyla buradan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Budak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne ve babasının ayrı yaşadığı öğrenilen çocuğun cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

"Kapı yıllardır bozuktu, kimse müdahale etmedi"

Çocuğun dedesi Gıyasettin Budak, gazetecilere, iki yıldır arızalı olan demir kapı için gereken tamir işlemlerinin yapılmadığını söyledi.

Budak, kapının bazen günlerce açık kaldığını, kimsenin buna müdahale etmediğini ifade ederek, "Önceki yönetici aidat bile ödemiyordu. Kapının mandalı bozuktu. Bazen kapanmıyor, bazen de sert şekilde açılıyordu. O gün de oyun oynayan torunumun üzerine devrildi. Öncesinde kaynak yapılmış ama arkaya destek konmamış. Düzgün kaynak yapılsaydı bu olay yaşanmazdı." diye konuştu.

Öte yandan söz konusu demir kapının iplerle bağlanarak geçici şekilde sabitlendiği görüldü.

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