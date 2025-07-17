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Vücutlarına yapışan keneyi çıkarınca hastanelik oldular! Kabus sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Vücutlarına yapışan keneyi çıkarınca hastanelik oldular! Kabus sürüyor

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 7 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

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Vücutlarına yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 7 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne, 1 Ocak-17 Temmuz tarihlerinde ise vücuduna kene yapışan 47 kişi başvurdu.

Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 38'i taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

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