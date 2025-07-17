BIST 10.371
DOLAR 40,28
EURO 46,81
ALTIN 4.317,37
HABER /  GÜNCEL

"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı

"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı

Fal ve astroloji uygulamaları "Faladdin" ve "Binnaz"ın sahibi Sertaç Taşdelen, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı gerekçesiyle tutuklandı.

Abone ol

Fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli uygulamaların sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren mobil uygulamaların sahibi Taşdelen hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Taşdelen, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Savcılıkta ifade veren Taşdelen, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma

Başsavcılıkça Taşdelen hakkında yürütülen soruşturmada alınan MASAK'ın suçtan elde edilen değere ilişkin raporu, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığının raporu ve bilirkişi raporlarında, Taşdelen'in fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı tespiti yer aldı.

Soruşturma kapsamda, Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım AŞ şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Şüpheli Taşdelen'in, "Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedarlıklar ile Birtakım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun'a muhalefet", "yasak cihaz ve programlar", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarını işlediği belirlendi.

Savcılığın gözaltı kararının ardından iki şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli Sertaç Taşdelen gözaltına alınırken, aramalarda cep telefonu, SIM kart ve tabletin yanı sıra 7 bilgisayar, harici hard disk, USB ve hafıza kartı ele geçirildi.

El konulan ikişer otomobil, deniz aracı ile şirketin piyasa değerinin yaklaşık 107 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk servetini FETÖ'ye bırakmış! Kasadan vasiyet ve tılsım çıktı
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk servetini FETÖ'ye bırakmış! Kasadan vasiyet ve tılsım çıktı
LGS'deki iddiaların ardından dikkat çeken gelişme! MEB’de görev değişikliği
LGS'deki iddiaların ardından dikkat çeken gelişme! MEB’de görev değişikliği
Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti
Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti
Sigaraya taksit taksit zam! İkinci zamla fiyatlar 100 liraya dayandı
Sigaraya taksit taksit zam! İkinci zamla fiyatlar 100 liraya dayandı
Vücutlarına yapışan keneyi çıkarınca hastanelik oldular! Kabus sürüyor
Vücutlarına yapışan keneyi çıkarınca hastanelik oldular! Kabus sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
İcardi'nin eski eşi Wanda Nara yeni aşkını paylaştı! Eski kocasından bile daha ünlü...
İcardi'nin eski eşi Wanda Nara yeni aşkını paylaştı! Eski kocasından bile daha ünlü...
Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş'a ziyaret
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey atama
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda üst düzey atama
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetini kabul etti
CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyetini kabul etti
İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı
İş Bankası, yatırım fonları satışında anında nakit hizmetini başlattı
Kapının önünde oyun oynuyordu! 10 yaşındaki Eymen'in kahreden ölümü
Kapının önünde oyun oynuyordu! 10 yaşındaki Eymen'in kahreden ölümü