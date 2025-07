HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk servetini FETÖ'ye bırakmış! Kasadan vasiyet ve tılsım çıktı

HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk'un mal varlığına el konulmuş ve gözaltına alınmıştı. FETÖ üyelerine para dağıttığı belirlenen Zeki Doruk, örgütün mali yapısını ayakta tutmaya çalışıyordu. MİT destekli operasyon sırasında Zeki Doruk'un evinde yapılan aramada gizli vasiyetnamesi bulundu. Zeki Doruk malını mülkünü tüm servetini FETÖ'ye bırakmış. Kasada bulunan bir diğer şey ise Fethullah Gülen tarafından yazılan tılsımlı dua oldu.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sabahı 9 ilde eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan mal varlığını FETÖ’ye bıraktığını gösteren vasiyetnamesi çıktı.

Kasanın şifresini kasıtlı olarak yanlış verdi

Türkiye genelinde yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR isimli zincir market ile tatlıcı TATBAK'ın sahibi Zeki Doruk, gözaltına alındığı sırada HAKMAR Genel Müdürlüğü’ndeki kasanın şifresini bilinçli olarak yanlış söyleyerek kilitlenmesine neden olmuştu. FETÖ’cü Zeki Doruk’un kasası açıldı. Kasadan çok sayıda ziynet eşyası ile birlikte vasiyetname ve bir de dua çıktı.

Gizli vasiyeti kasadan çıktı

Zeki Doruk’un kendi el yazısı ile kaleme aldığı vasiyetnamesinde tüm malvarlığını Fetullahçı Terör Örgütü’ne bıraktığı yer alıyordu. Vasiyetnamede HAKMAR ve TATBAK ile diğer bütün şirketlerinin zekâtlarının da “hizmet hareketi” adı altında FETÖ’ye verilmesi yazıyordu. 13.05 2009 tarihli vasiyeti şöyle:



Fethullah Gülen'den aldığı tılsımlı dua

FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Zeki Doruk’un evindeki kasadan bir de dua çıktı. Bu duanın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in kendi el yazısı ile yazdığı ve mahrem yapılanmasında bulunan kişilere özel olarak verdiği “tılsım” duası olduğu anlaşıldı.

''Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun'' dediği ortaya çıkan Doruk, Gülen’den aldığı “tılsım” duasını vasiyetnamesi ile birlikte evindeki kasada saklıyormuş.

Diğer Şirketlerine de Kayyum Atandı

FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen Zeki Doruk’un HAKMAR ve TATBAK isimli şirketlerine ve şubelerine kayyum atanmıştı. Soruşturma süreci içinde FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi Doruk’un 19 şirketine daha kayyum atandı.

FETÖ’ye finansman sağlayan Zeki Doruk’un kayyum atanan 22 şirketinin listesi ise şu şekilde:

1- UNKAR GIDA 2- HAKET HAYVANCILIK 3- YUMTAT GIDA 4- YZK EŞMEKAYA TARIM 5- ERENDORUK TARIM HAYVANCILIK 6- HD DAĞISTAN TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. 7- YUMTAT GIDA ÜRETİM SAN. 8- RENÇBER BAKLİYAT 9- KIDEMLİ KIRTASİYE KOZMETİK 10- AKMELTEM ZÜCCACİYE TEKSTİL 11- AYATA EĞİTİM HİZMETLERİ DANIŞMANLIK 12- GÜL DORUK TARIM HAYVANCILIK 13- NDORUK TARIM HAYVANCILIK 14-TASF. HALİNDE HAK YAPI SANAYİ VE TİCARET 15-HAKTAT ZEYTİNCİLİK GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 16-KAZOVA GIDA İTH. İHR. TUR. İNŞ. LTD. ŞTİ. 17- SİVAS BİRLİK TARIM ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ. 18-BOZTAT GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 19-MBA GLOBAL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. 20-HAKMAR GIDA 21-HAKMAR MAĞAZACILIK 22-TATBAK GIDA