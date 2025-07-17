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Napoli, Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

Napoli, Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı

İtalyan ekibi Napoli, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalı santrfor Victor Osimhen'i yeni sezon hazırlık kampı kadrosuna çağırmadı.

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İtalya Serie A’nın son şampiyonu Napoli, yeni sezon öncesinde çalışmalarına İtalya’nın Dimaro bölgesinde devam edecek.

Teknik direktör Antonio Conte, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı.

30 İSİM GÖTÜRÜLDÜ

Kamp kadrosu İtalyan ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, Osimhen 30 kişilik oyuncu grubu arasında yer bulamadı.

Öte yandan yeni transferler Kevin De Bruyne ve Noa Lang ise kamp kadrosunda yer aldı.

NUMARASI LUKAKU'YA VERİLDİ

Öte yandan İtalyan ekibi, yeni sezon öncesi Victor Osimhen'in 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.

KAMP KADROSU

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Osimhen'in yer almadığı kamp kadrosunda bulunan oyuncular ise şöyle:

Anguissa, Buongiorno, Coli Saco, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Ferrante, Gilmour, Hasa, Juan Jesus, Lang, Lobotka, Lukaku, Marianucci, Mazzocchi, McTominay, Meret, Neres, Obaretin, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Sgarbi, Simeone, Spinazzola, Turi, Vergara, Zanoli, Zerbin

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