BIST 10.371
DOLAR 40,25
EURO 46,77
ALTIN 4.321,53
HABER /  GÜNCEL

Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı

Türkiye'den Pakistan'daki sel felaketinde ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap eyaletinde meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulundu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pencap'ta meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketi sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenerek, Pakistan halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

Pakistan basınında çıkan haberlere göre, Pencap Afet Yönetim Kurumundan (PDMA) yapılan açıklamada, sellerde son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği, 290 kişinin yaralandığını belirtilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Erdoğan’dan aile dostu müjde: Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
Teğmen Eroğlu’nun TSK’ya dönüş talebine mahkemeden ret
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler
Nevşin Mengü’den Özel yorumu: Halk bu netliği seviyor
Nevşin Mengü’den Özel yorumu: Halk bu netliği seviyor
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
Türkiye ile Libya arasında madencilik, enerji ve altyapı alanlarında iyi niyet anlaşması
KKTC'nin kaderi bu kaynakla değişecek: Tarihi keşif ortaya çıktı!
KKTC'nin kaderi bu kaynakla değişecek: Tarihi keşif ortaya çıktı!
Cem Küçük ve Barış Yarkadaş arasında gergin anlar
Cem Küçük ve Barış Yarkadaş arasında gergin anlar
Napoli, Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı
Napoli, Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı
"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı
"Faladdin" uygulamasının sahibi Sertaç Taşdelen tutuklandı
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk servetini FETÖ'ye bırakmış! Kasadan vasiyet ve tılsım çıktı
HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk servetini FETÖ'ye bırakmış! Kasadan vasiyet ve tılsım çıktı
LGS'deki iddiaların ardından dikkat çeken gelişme! MEB’de görev değişikliği
LGS'deki iddiaların ardından dikkat çeken gelişme! MEB’de görev değişikliği
Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti
Kuzey Kore yasaklı füze denemeleri için gizlice inşa etti