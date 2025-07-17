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Nevşin Mengü’den Özel yorumu: Halk bu netliği seviyor

Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in temposu ve açık tavrını övgüyle değerlendirerek, “Adam durmuyor hakikaten” dedi. Özel’in halk nezdindeki karşılığının en büyük nedeninin dürüstlük ve doğrudanlık olduğunu belirten Mengü, “İçi neyse dışı da o, kıvırmıyor” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Nevşin Mengü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemdeki performansını övgüyle değerlendirdi. Mengü, Özel’in duruşmadan mitinge, canlı yayından Silivri ziyaretine kadar olan yoğun temposuna dikkat çekerek, “Adam durmuyor hakikaten” ifadelerini kullandı.

Mengü, daha önceki CHP liderleriyle karşılaştırma yaparak, Özgür Özel’in siyasi duruşunun farkını vurguladı: “Baykal da böyle değildi, Kılıçdaroğlu da... Ama Özgür Özel kafasında ne varsa açık açık söylüyor. Cevap vermeyecekse de açıkça ‘cevap vermeyeceğim’ diyor.”

Özgür Özel’in halk nezdindeki karşılığının en büyük sebebinin dürüstlüğü ve doğrudanlığı olduğunu belirten Mengü, “İçi neyse dışı da o. Hiç poz kesmiyor, kıvırmıyor. Bu netlik halkta ciddi bir güven yaratıyor” dedi.

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