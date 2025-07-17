LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrası yaptığı açıklamada, LGS'de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla başlayan "usulsüzlük" tartışmaları üzerinden muhalefete yüklendi. Erdoğan, "Pırıl pırıl evlatlarımız hedef gösterildi. Günlerdir söylenmedik yalan bırakmadılar. Tartışma İmam Hatip düşmanlığına evrildi." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı saat 17.30'da başladı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

İlim fikir ve gönül dünyamızın öncülerinden YYusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de şu tespiti yapmıştır: "İyi yokuş tırmanmak gibidir güçtür, kötü iniş gibidir kolayca elde edilir." Aradan geçen 10 asra rağmen bu tespitler bugün söylenmiş geçerliğini korumaktadır. iyi olanın doğru olanın peşinden gitmek kolay değil. Tıpkı yokuş çıkmak misali zordur. iyilik millete hizmet etmektir. İyilik mazlum ve mağdurlara yardım eli uzatmaktır. Biz iyiye talibiz, zora talibiz.

Kimseye yüceden bakamdan kibirlenmeden gecemizi gündüzümüze katarak aziz milletimizin hizmetindeyiz. Eksiklerimizi yapmayı çok istediğimiz halde irademiz dışında ortaya çıkan sebepler dolayısıyla elbette yapamadıklarımız oluyor ama gayretimizi 86 milyonun tamamı çok iyi biliyor. Milletimizin sorunlarına ve sıkıntılarına çözüm üretme irademiz ilk günkü gibi güçlüdür. Türkiye'yi kardeşlikle büyütmek, bölücü terör gibi ülkemizi yarım asırlık prangalılarından kurtarmak için çok boyutlu çaba içerisindeyiz. Bunun için riske girilmesi gerekiyorsa giriyoruz. Mücadele edilmesi gerekiyorsa ediyoruz. Kuvvet kullanılması gerekiyorsa kullanıyoruz. Konuşulması görüşülmesi gerekiyorsa bunu da çekinmeden yapıyoruz. Şunu milletim bilsin ki biz asla siyasi ikbal peşinde değiliz. Biz milletin istikbalini garantiye alma peşimdeyiz. Terörsüz Türkiye sürecimiz de evlatlarımıza huzurla yaşayabileceği bir ülke bırakmaktır.

"TÜRK KÜRT ARAP İTTİFAKINA YÖNELİK MESAJIMIZ TEDİRGİN ETTİ"

Özgürlüğüne kavuşan Karabağ, İlham Aliyev liderliğinde yaralarını sarıyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da zirveye iştiraki anlamlıydı. Buradan bir kez daha sıcak ev sahipliği için İlham Aliyev kardeşime teşekkür ediyorum. Kızılcahamam kampındaydık. Açılış ve kapanış hitabında başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere ülkemizin en kritik meselelerini enine boyuna değerlendirdik. Bundan yine birileri rahatsız oldu. Birileri rahatsız oldu. Türk Kürt Arap ittifakına yönelik mesajımız dışarda kandan ve çatışmadan beslenenleri içeride ise terk parti faşizmin günümüz temsilcilerini ciddi manada tedirgin etti. Bizi suçmuş gibi ümmetçilikle itham ettiler. cumhuriyet tehdit altında diyerek korku yaymaya çalıştılar. Son 5 gündür öyle saçma argümanlar öyle absürt iddialar duyduk ki bütün bu saçmalıkları anlatmaya cehalet ifadesi bile yetersiz kalıyor.

LGS İDDİALARI: DUYUMLA DEDİKODU İLE SİYASET YAPILMAZ

Ne millet kavramında ne de ümmet mefhumundan haberdarlar. İkisini birbirinin zıttı görecek kadar bilgisizler. Milletten ve milletin inanç dünyasında kopuk durumdalar. Bütün bu hazımsızlığın işaretleri Kızılcahamam konuşmamıza verilen histerik tepkiler değil LGs tartışmalarında da gördük. Sınavda başarı gösteren öğrenci sayısı üzerinden günlerdir söylemdik yalan bırakmadılar. Burada da tartışma hemen imam hatip düşmanlığına evrildi. İmam hatipliyim ya işi buraya kadar savurdular. Bursa'daki bir imam hatip okulunun açtığı tebrik pankartını çarpıtarak evlatlarımızı hedef gösterdiler. Bütün sınavlarda güvenliğin en üst düzeyde sağlanması bizim olmazsa olmazımdır. Hiçbir evladımızın emeğinin heba edilmesine izin vermeyiz. Bu hususta her zaman dikkatli olduk. Tavizsiz bir duruş sergiledik. Türkiye sınav güvenliği konusunda parmakla gösterilen bir ülkedir. Sınavları sorunla karşılaşmadan yapıyoruz. Bunu manipüle ederek siyaset yapan zihniyet kötücüldür. Siyasetin limanı ahlaktır, vicdandır. Bunlara riayet etmek iktidar muhalefet olmak üzere hepimizin görevidir. Duyumla dedikodu ile siyaset yapılmaz. Dezenformasyon yapmayın. Sınava giren her öğrencimizin gözlerinden öpüyorum. Sevgili evlatlarım unutmayın. Biz size güveniyoruz. Biz sizi seviyoruz. Siz istikbalimizin mimarlarısınız.

"15 TEMMUZ'A TİYATRO DİYENLERİ OYUN DİYENLERİ DE HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİZ"

FETÖ'cü hainleri bozguna uğrattığımız günü yine gururla idrak ettik. 253 kahramanımızı rahmetle andık. 2740 gazimize şükranlarımızı arz ettik. Rabbim hepsinden razı olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, çamur atanları hiçbir zaman affetmeyeceğiz. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür diyen öleceksek ülkemiz için adam gibi ölelim diyen yiğitleri daima şükranla anacağız. 15 Temmuz'a tiyatro diyenleri oyun diyenleri de hiçbir zaman affetmeyeceğiz daima esefle hatırlayacağız. Su uyur FETÖ uyumaz gerçeğinden hareketle örgütle mücadelemiz kararlıkla sürüyor. Bugüne kadar yüzde 30u içişleri yüzde 24'ü Milli Savuma yüzde 18'i Milli Eğiti olmak üzere toplam 155 bin kişini kamuyla ilişiği kesildi. Bunların 28 binin görevlerine iade edildi. 289 fiili darbe davasının tamamında karar verildi. bu davalarda 1634 kişi ağırlaştırışmış müebbet 1366 kişi müebbet 1891 kişi ise süreli hapis cezası aldı. hali hazırda ceza infaz kurumlarında 11 bin örgüt mensubu var. Operasyonlarımız devam ediyor. FETÖ kuruluşludan itibaren yabancı güçlerin himayesinde büyümüştür. Darbeler ve anti demokratik müdahaleler FETÖ'nün önünü açmıştır.

"İSRAİL GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR TERÖR DEVLETİDİR"

İsrail bölgemizi kana kaosa boğmak için elinden geleni yapıyor. Gazze'de 58 bin kardeşimiz şehit oldu. İsrail Filistin'le birlikte Lübnan'a Yemen'e de saldırdı. Orada da sivilleri bombaladı. İsrail Dürzileri bahane ederek Suriye'ye de saldırdı. İsrail hukuk tanımaz kural tanımaz ilkesiz şımartılmış ve gözü dönmüş bir terör devletidir. Gelinen aşamada bölgemizin en büyük sorunu İsrail'in saldırganlığıdır. Bu saldırganlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Canavar bir an önce durdurulmazsa önce bölgemizi sonra da dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyecektir. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü milli birliğinin üniter yapısının ve çok kültürlü kimliğinin korunması bizim temel politikamızdır. Suriye'nin parçalanmasına dün rıza göstermedik bugün de yarın da rıza göstermeyiz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü özellik Ramına kuzeyi ile güneyi arasında koridor açma hayli kuranlar emellerine ulaşamayacaklardır. Suriyeli kardeşlerimizle birlikten buna izin vermeyeceğiz. İsrail'in ipiyle kuyuya inenler hesap hatası yaptıklarını anlayacaklardır. Suriye'deki Kürtler de bizim öz kardeşimizdir. Onların da Siyonizm'in sofrasında meze olmasına müsaade etmeyeceğiz. Şara'nın bütün bu sıkıntıların üzerinden geleceğine inanıyorum. Şara ile telefon görüşmemiz oldu. Akan kanın durması ve sahadaki durumu ele aldık. İlgili bakanlıklarımız Suriyeli muhataplarıyla iletişim halindeler. Suriye'deki gelişmeler anbean takip ediyoruz. Ateşkesin sabote edilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğiz. Zulüm ve katliamla kendilerine güvenli gelecek arayanlar şunu unutmasınlar onlar yolcu biz hancıyız. Bin yıl boyunca buralara nice zalimler geldi. Şimdi onların yerlerinde sadece yeller esiyor. Hepsinin hevesi kursaklarında kaldı. Onurlu dış politikamızla diplomatik temaslarımızla biz sulhun safındayız. Kimsenin egemenliğine el uzatmıyoruz. Biz sadece barış istiyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrar istiyoruz. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.

"DERİN GEMİ SONDAJ SAYIMIZI 4'TEN 6'YA ÇIKARIYORUZ"

Karadeniz'de tarihimizin en büyük doğalgaz tespitini yaptık. Sakarya Gaz Sahası'nda 12 kuyuda günlük üretim yapılıyor. Derin gemi sondaj sayımızı 4'ten 6'ya çıkarıyoruz. Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz.

20 BİN YENİ PERSONEL ALIMI

Zabıt Katibi, Destek Personeli ve diğer konularda toplam 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir bireyimize şimdiden başarılar diliyorum.