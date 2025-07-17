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Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır

Rusya: Heyetimiz Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna ile üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır olduğunu belirterek, "Kiev'in sağlanan anlaşmalara uygun şekilde hareket edeceğini ve müzakere sürecini sürdüreceğini umuyoruz." dedi.

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Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü tur müzakerelerin yapılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, Ukrayna tarafından bu konuda herhangi bir talebin gelmediğini kaydederek, "Ukrayna, ya müzakerelerden kaçınıyor ya da buna hazır değil." ifadesini kullandı.

Zaharova, müzakereleri devam ettirmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Rus heyeti, üçüncü tur müzakereler için İstanbul’a gitmeye hazır. Kiev'in sağlanan anlaşmalara uygun şekilde hareket edeceğini ve müzakere sürecini sürdüreceğini umuyoruz." diye konuştu.

"Rusya, Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ülkelerin askeri tesislerine saldırma hakkına sahip"

Almanya’nın desteğiyle Ukrayna’da uzun menzilli füze sistemlerinin üretimiyle ilgili planları değerlendiren Zaharova, Ukrayna’nın bu sistemleri kullanması durumunda, Almanya’nın Rusya’ya karşı saldırılara katılması anlamına geleceğini belirtti.

Zaharova, "Rusya, kendisine karşı silahların kullanılmasına izin veren ülkelerin askeri tesislerine saldırı düzenleme hakkına sahip. Durumun gerginleşmesine gerekli şekilde karşılık vereceğiz." dedi.

"Moldova'yı ikinci bir Ukrayna rolü için hazırlıyorlar"

Moldova’nın NATO ile yakınlaştığına ve ortak askeri tatbikatlar düzenlediğine işaret eden Zaharova, söz konusu ülkenin askerileştirilmesi için hazırlıkların yapıldığını ve bunun da NATO'nun yararına olduğunu vurgulayarak, "Bu ülkeyi, ikinci bir Ukrayna rolü için hazırlıyorlar.” ifadesini kullandı.

Zaharova, Moldova sınırları içinde yer alan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden "Transdinyester" bölgesindeki olayları dikkatle takip ettiklerini ve olası kötü senaryolara karşı gerekli şekilde tepki vermeye hazır olduklarını söyledi.

ABD’nin Lübnan’a baskı kurduğu yönündeki iddialara ilişkin ise Zaharova, “Bu konudaki pozisyonumuz değişmedi. Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz." diye cevap verdi.

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