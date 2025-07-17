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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Temmuz haftasında yüzde 1,1 artışla 166,2 milyar dolara yükselerek yeni zirveye ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 4 Temmuz haftasındaki 164 milyar 397 milyon dolarlık artışı geride bırakarak 166,2 milyar doları gördü. Merkez Bankası swap hariç net rezervleri geçen hafta 41 milyar dolar oldu.

TCMB tarafından, 11 Temmuz haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, geçen hafta yüzde 1,1 artarak 166,2 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 2,5 artarak 73,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,1 artarak 84,7 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,4 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 düşüşle 121,3 milyar dolara, önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri de yüzde 1,5 azalarak 61,8 milyar dolara indi.

Şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 azalarak 59,5 milyar dolara geriledi. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

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