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Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti

Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti. Burkhard, yetkililerden bilgi aldı ve çalışmaları yakından inceledi.

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Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard, ASELSAN'ı ziyaret etti.

Burkhard, Genel Müdür Ahmet Akyol ve yetkililerden bilgi aldı.

Akyol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard’ı ASELSAN’da ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Uluslararası alanda iş birliklerimizi sürdürerek küresel ölçekte de güvenliğe katkı sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

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