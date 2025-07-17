Hasan Cemal deniz ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Ege Denizi'ndeki Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal (81), ileri tetkik ve tedavi amacıyla deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Bilincinin açık olduğu öğrenilen Cemal, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

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Ege Denizi'ndeki Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal (81), deniz ambulansıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi.

Alınan bilgiye göre, Leros Adası'nda rahatsızlanan Cemal, adadaki hastaneye götürüldü. Hasan Cemal'in yapılan kontrollerinde ileri tetkik ve tedavisi için donanımlı hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Cemal, tedavi için Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri tarafından deniz ambulansıyla Leros Adası'ndan alınarak Bodrum'a getirildi.

Bilincinin açık olduğu belirtilen Cemal, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.